Джонсон собой закрывал Киев, – политолог о визите премьера Британии на День Независимости

Последние два дня проходил своеобразный "парад" дружбы и поддержки от мировых лидеров для Украины. Борис Джонсон вообще буквально закрыл собой Киев от обстрелов.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Николай Давидюк. По его словам, Джонсон сделал аналогичный ход, который в свое время совершил Виктор Ющенко, когда приехал в Тбилиси в разгар российско-грузинской войны.

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путин не рискнул стрелять по Киеву, когда там находился Борис Джонсон. Если бы он это сделал, то последствия могли быть очень серьезными.

Джонсон понимал, если путин будет стрелять в него, то это будет война Великобритании и НАТО против россии. путин испугался его приезда и в Киев не стрелял. Поэтому, в частности, благодаря Борису Джонсону, мы вчера не имели прилетов по Киеву,

– отметил Давидюк.

Не каждый имеет такую поддержку как Украина

За последние два дня цивилизованный мир еще раз продемонстрировал, что он полностью поддерживает Украину. россия же должна удовлетвориться "дружбой" с Северной Кореей, Эритреей и другими интересными странами.

За небольшой период Украина получила 3 миллиарда долларов от США, 54 миллиона фунтов от Великобритании, 2,5 миллиона франков от Швейцарии для украинских фермеров; политическую поддержку от ЕС и ООН.

Одно из самых крутых заявлений господина Дуды, что Украина будет вступать в ЕС вместе с Крымом. Это демонстрация территориального единства, совместного видения будущего и нашей эффективной политической, военной и дипломатической деятельности,

– подчеркнул Давидюк.

Конечно, есть государства, которые занимают нейтральную позицию или вообще не поддерживают Украину. К примеру, Армения, помогающая россиянам обходить санкции. Или некоторые страны Африки, которые не против украинского зерна по низким ценам, но политические и дипломатические заявления о войне не делают. Этакая страусиная позиция.

Давидюк отмечает, что ничего страшного здесь нет. Конечно, досадно, что не все поддерживают Украину. Но нам уже удалось собрать такую коалицию союзников, которая является грозной силой.

Тот объем коалиции, который был и на Крымской платформе, и вчера в День Независимости… Это просто безумная поддержка. Украина как государство демонстрирует, что может и умеет находить суперсильных, классных, мощных и добрых союзников,

– отметил Давидюк.

Сейчас самое главное работать над тем, что все эти слова поддержки конвертировались в новые танки, самолеты, артиллерию, которая будет еще сильнее избивать путинскую армию.

путин испугался из-за приезда Джонсона в Киев, – Давидюк: смотрите видео

Напомним, на Аллее смелости в Киеве отчеканили имя Бориса Джонсона за мощную поддержку Украины во время войны против россии. Также Владимир Зеленский вручил британскому премьер-министру орден Свободы – высшую награду Украины, которую могут получить иностранцы.