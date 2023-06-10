"Озадаченный и ошеломленный": Джонсон уходит из британского парламента

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку, ознакомившись с отчетом дела Partygate, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин обвиняет чиновника в преднамеренном введении парламента в заблуждение. В отчете говорится, что Джонсон знал вечеринки во время коронавирусных ограничений.

Напомним Вечеринка Джонсона в разгар локдауна

Поэтому его рекомендовали отстранить от должности более чем на 10 дней.

Борис Джонсон считает обвинения безосновательными

Джонсон решил уйти в отставку по собственному желанию, заявив, что его обвинили безосновательно. По мнению экспремьера, отчет Комитета "пронизан неточностями и пахнет предвзятостью". Джонсон считает, что цель документа заключалась исключительно в том, чтобы обвинить его, несмотря на факты.

Очень грустно покидать парламент, по крайней мере на данный момент, я озадачен и ошеломлен,

– заявил он.

Справка. Два года назад британскую общественность потрясли новости о вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна. Сначала экспремьер отрицал это, но впоследствии отказался от своих слов.

Он подал в отставку с поста премьер-министра в июле 2022 года после ряда скандалов, настроивших против него многих членов парламента из правящей Консервативной партии, к которой он принадлежит.