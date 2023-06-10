Комітет із питань привілеїв Палати громад звинувачує посадовця в умисному введенні парламенту в оману. У звіті йдеться, що Джонсон знав про вечірки під час коронавірусних обмежень.

Нагадаємо Вечірка Джонсона у розпал локдауну

Через це його рекомендували відсторонити від посади на понад 10 днів.

Борис Джонсон вважає звинувачення безпідставними

Джонсон вирішив піти у відставку за власним бажанням, заявивши, що його звинуватили безпідставно. На думку експрем'єра, звіт Комітету "пронизаний неточностями і тхне упередженістю". Джонсон вважає, що мета документа полягала виключно у тому, щоб звинуватити його, попри факти.

Дуже сумно залишати парламент, принаймні на цей момент, я спантеличений і приголомшений,

– заявив він.