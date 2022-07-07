Спасибо тебе за дружбу, ты герой, тебя все любят, – Джонсон о Зеленском

Борис Джонсон 7 июля объявил о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. После этого он созвонился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

За время полномасштабного вторжения России в Украину политики, очевидно, действительно стали настоящими друзьями. Об этом по меньшей мере свидетельствует свежее сообщение Бориса Джонсона в твиттере, в котором он прокомментировал последний телефонный разговор с Зеленским после своего заявления об отставке.

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Борис Джонсон о разговоре с Зеленским

Британский политик заверил, что кадровые изменения в правительстве Великобритании никоим образом не повлияют на поддержку его страной Украины. В своем сообщении Джонсон написал также искренние и теплые слова, адресованные непосредственно нашему президенту.

Пообщался ранее с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить стабильную поддержку Великобританией Украины – мы продолжим оказывать жизненно важную оборонную помощь столько, сколько это потребуется. Спасибо тебе за дружбу, Владимир (Зеленский – ред. 24 канал), ты герой, тебя все любят,

– заверил Джонсон.

Как прокомментировал отставку Джонсона Зеленский

После заявления Бориса Джонсона об отставке Владимир Зеленский выразил уверенность, что политика Великобритании в отношении Украины, несмотря на это, в ближайшее время не изменится. Вместе с тем он назвал британского политика "настоящим другом Украины".

Впоследствии, в своем разговоре с главой британского правительства, президент поблагодарил Джонсона за решительную и бескомпромиссную поддержку Украины, а также за лидерство в отстаивании украинских интересов на международной арене.

Друг Борис, все мы с грустью восприняли эту новость. Не только я, но и все украинское общество, которое вам очень симпатизирует,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Реакция украинцев на отставку Бориса Джонсона

Украинцы, после новости об отставке главы британского правительства, начали активно поддерживать Бориса Джонсона в сети, благодарить его за поддержку Украины, приглашать в гости и, традиционно, создавать мемы.

В частности, украинцы "приглашают" политика стать новым мэром Одессы или губернатором области, призывают сделать его новым премьер-министром Украины и уже даже "собирают деньги" на зарплату Джонсону в должности в украинском правительстве.

Не обошлось, конечно, и без одиозной реакции на отставку главы правительства Великобритании в кремле – в госдуме страны-агрессора "высокодипломатично" заявили, что "Джонсон не любит россию, потому они его тоже не любят".

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