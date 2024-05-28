Борис Джонсон выступил с речью перед бойцами "Азова"

Азовцы побывали за границей, а именно в Великобритании. Встреча была посвящена теме пленных военнослужащих бригады.

В украинских городах регулярно проходят мирные акции, призванные напомнить обществу и власти о героях в плену. Последняя из них прошла в Киеве, люди держали плакаты с надписями "Ты живешь, они – выживают".

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Кто был на мероприятии

Делегация военнослужащих 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины и представительниц Ассоциации семей защитников "Азовстали" приняла участие в мероприятии "Защитники Мариуполя – 2 года в плену", который состоялся в Лондоне в Reform Club.

В мероприятии, в частности, приняли участие экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший министр обороны Бен Уоллес, член Палаты лордов парламента, лорд Майкл Эшкрофт, член парламента, председатель парламентской группы дружбы Великобритания – Украина Боб Сили, член парламента Джек Лопрести и экс-лидер Консервативной партии, сэр Иан Данкан Смит.

Азовцы в Лондоне / Фото "Азов"

Выступление Бориса Джонсона

Бывший британский премьер призвал не верить российской пропаганде.

Мы не должны верить ни одному слову пропаганды Путина о бригаде "Азов". Они герои, которые борются за свою страну, и делают это успешно. Спасибо от всего сердца за то, что вы делаете!

– сказал он.

Также Джонсон призвал предоставить украинцам оружие, в котором они нуждаются, и разрешить бить по России. Он назвал действующий запрет ударов западным оружием по территории агрессора бессмысленным, а задержки со снятием ограничений – бесконечным промедлением.

Экс-премьер пояснил: чем быстрее Украина победит – тем больше жизней будет спасено.

А еще следует не забыть о замороженных российских активах.

"Эти деньги должны помогать украинцам защищаться и отвоевать свою страну у Путина", – подчеркнул Джонсон.

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил важную роль, которую сыграла оборона Мариуполя в 2022 году.

"Я хочу сказать героям из бригады "Азов" и Мариуполя, насколько то, чего вы достигли, было важным для Запада. Потому что ваш успех позволил нам стать вместе с международным сообществом, способным поддержать Украину", – сказал он.

Бойцы рассказали об ужасах плена

Лейтенант Арсений "Процесс" Федосюк, который провел в плену семь месяцев, и младший сержант Владимир "Зеландия" Вернигора также выступили с речами.

Почти все наши бойцы проходили допросы. Они сопровождались тяжелыми пытками. Некоторых людей били до смерти, намеренно или нет. Они относятся к "Азову" как к своим личным врагам. Пребывание в плену для нас было очень тяжелым,

– вспомнил Арсений.

Представители делегации отметили необходимость огласки факта отсутствия азовцев в большинстве обменов пленными и скорейшего возвращения более 900 пленных бойцов "Азова" домой, ведь каждый день, проведенный в российской неволе, является прямой угрозой их жизни.