Борис Джонсон выступил с речью перед бойцами "Азова"
Источник:Азов
Азовцы побывали за границей, а именно в Великобритании. Встреча была посвящена теме пленных военнослужащих бригады.
В украинских городах регулярно проходят мирные акции, призванные напомнить обществу и власти о героях в плену. Последняя из них прошла в Киеве, люди держали плакаты с надписями "Ты живешь, они – выживают".
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Кто был на мероприятии
Делегация военнослужащих 12 бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины и представительниц Ассоциации семей защитников "Азовстали" приняла участие в мероприятии "Защитники Мариуполя – 2 года в плену", который состоялся в Лондоне в Reform Club.
В мероприятии, в частности, приняли участие экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бывший министр обороны Бен Уоллес, член Палаты лордов парламента, лорд Майкл Эшкрофт, член парламента, председатель парламентской группы дружбы Великобритания – Украина Боб Сили, член парламента Джек Лопрести и экс-лидер Консервативной партии, сэр Иан Данкан Смит.
Азовцы в Лондоне / Фото "Азов"
Выступление Бориса Джонсона
Бывший британский премьер призвал не верить российской пропаганде.
Мы не должны верить ни одному слову пропаганды Путина о бригаде "Азов". Они герои, которые борются за свою страну, и делают это успешно. Спасибо от всего сердца за то, что вы делаете!
– сказал он.
Также Джонсон призвал предоставить украинцам оружие, в котором они нуждаются, и разрешить бить по России. Он назвал действующий запрет ударов западным оружием по территории агрессора бессмысленным, а задержки со снятием ограничений – бесконечным промедлением.
Экс-премьер пояснил: чем быстрее Украина победит – тем больше жизней будет спасено.
А еще следует не забыть о замороженных российских активах.
"Эти деньги должны помогать украинцам защищаться и отвоевать свою страну у Путина", – подчеркнул Джонсон.
Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил важную роль, которую сыграла оборона Мариуполя в 2022 году.
"Я хочу сказать героям из бригады "Азов" и Мариуполя, насколько то, чего вы достигли, было важным для Запада. Потому что ваш успех позволил нам стать вместе с международным сообществом, способным поддержать Украину", – сказал он.
Бойцы рассказали об ужасах плена
Лейтенант Арсений "Процесс" Федосюк, который провел в плену семь месяцев, и младший сержант Владимир "Зеландия" Вернигора также выступили с речами.
Почти все наши бойцы проходили допросы. Они сопровождались тяжелыми пытками. Некоторых людей били до смерти, намеренно или нет. Они относятся к "Азову" как к своим личным врагам. Пребывание в плену для нас было очень тяжелым,
– вспомнил Арсений.
Представители делегации отметили необходимость огласки факта отсутствия азовцев в большинстве обменов пленными и скорейшего возвращения более 900 пленных бойцов "Азова" домой, ведь каждый день, проведенный в российской неволе, является прямой угрозой их жизни.