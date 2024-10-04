Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом был Трамп, – Борис Джонсон

Дональд Трамп, который является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, не допустит поражения Украины в случае победы на нынешних выборах в ноябре.

Такое мнение высказал экс-премьер Британии Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

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Джонсон высказался о Трампе и войне в Украине

Очень важно, чтобы мы понимали, что борьба Украины является абсолютно экзистенциальной для свободы и демократии в Европе, и если Украина потерпит поражение, это будет абсолютной катастрофой. И он (Трамп – 24 Канал) это понимает. Я не думаю, что он захочет войти в историю как человек, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы сделать Америку великой, а с того, чтобы снова сделать Советский Союз великим,

– заявил Джонсон.

Также, по мнению бывшего премьера Британии, Путин не вторгся бы в Украину, если бы президентом был Дональд Трамп. Он считает, что непредсказуемости Трампа было бы достаточно, чтобы убедить Путина не идти на риск войны с суверенной страной.

"Одним из преимуществ Трампа является его абсолютная непредсказуемость. Это одна из причин, почему я смотрю на то, как он на самом деле вел себя в международных делах, и сравниваю это с тем, что люди говорят о нем. Он выслал 60 российских шпионов. Он был гораздо жестче в отношении Сирии, чем администрация демократов. Он был жестче к КСИР, а потом дал украинцам ракеты Javelin", – объяснил Джонсон.

Британский политик отметил, что для Кремля с этой точки зрения "существовал реальный риск того, что Трамп истолковал бы нападение на европейскую страну как оскорбление Америки и мирового порядка, и мог бы прибегнуть к жестким мерам".

Журналисты поинтересовались у Джонсона, когда тот в последний раз общался с Трампом, на что он "недавно". А на подобный вопрос относительно Президента Украины Владимира Зеленского Джонсон ответил: "Также недавно".