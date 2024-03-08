Кроме того, Борис Джонсон стал членом Международной рабочей группы по вопросам евроатлантической интеграции Украины, которая должна подготовить аргументы скорейшего вступления Украины в НАТО. По его мнению, проблема присоединения Украины к Североатлантическому альянсу вызвана тем, что Запад десятилетиями не мог четко определить, что такое Украина и какое место она занимает в евроатлантической архитектуре безопасности.
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Украинцы являются самыми эффективными
Как сказал бывший премьер-министр Великобритании, сейчас есть много хороших моментов по Украине. По его словам, с точки зрения оперативной совместимости наше государство сейчас выглядит очень неплохо.
Кроме того, украинцы используют много вооружений, совместимых с НАТО.
С точки зрения боевой мощи, с точки зрения эффективности армии, Вооруженных сил, я думаю, что вряд ли есть силы НАТО, во всем Альянсе, которые могут реально сравниться с Украиной,
– заявил Джонсон.
Более того, британский экс-премьер заметил, что Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе признает мощности украинской армии.
Когда речь идет о способности убивать российские войска, украинцы являются замечательными и эффективными,
– добавил он.
Борис Джонсон утверждает, что это очень сильный аргумент в вопросе вступления Украины в НАТО. Однако он признает, что с некоторыми членами Альянса все же могут возникнуть сложности.
Что еще сказал Джонсон о вероятности членства Украины в НАТО: коротко
- По его словам, Путин разрушил единственный аргумент против того, чтобы Украина была в НАТО, потому что аргумент против того, чтобы Украина была в НАТО, был не провоцировать Россию.
- Также ему сложно представить, что Россия может стать еще более угрожающей чем сейчас. Трудно представить что-то более варварское, чем то, что делает Россия сегодня.
- Основная сложность евроатлантической интеграции Украины заключается в том, что страна находится в состоянии войны, а ее границы нестабильны. По мнению Джонсона, необходимо искать аргументы, чтобы разорвать этот замкнутый круг.