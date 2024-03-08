Крім того, Борис Джонсон став членом Міжнародної робочої групи з питань євроатлантичної інтеграції України, яка має підготувати аргументи якнайшвидшого вступу України в НАТО. На його думку, проблема приєднання України до Північноатлантичного альянсу викликана тим, що Захід десятиліттями не міг чітко визначити, що таке Україна і яке місце вона займає в євроатлантичній архітектурі безпеки.
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Українці є найефективнішими
Як сказав колишній прем'єр-міністр Великої Британії, наразі є багато хороших моментів щодо України. За його словами, з погляду оперативної сумісності наша держава зараз виглядає дуже непогано.
Крім того, українці використовують багато озброєнь, сумісних з НАТО.
З погляду бойової потужності, з погляду ефективності армії, Збройних сил, я думаю, що навряд чи є сили НАТО, в усьому Альянсі, які можуть реально зрівнятися з Україною,
– заявив Джонсон.
Ба більше, британський експрем'єр зауважив, що Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі визнає потужності української армії.
Коли мова йде про здатність вбивати російські війська, українці є чудовими й найефективнішими,
– додав він.
Борис Джонсон стверджує, що це надзвичайно сильний аргумент у питанні вступу України до НАТО. Однак він визнає, що з деякими членами Альянсу все ж можуть виникнути складнощі.
Що ще сказав Джонсон про ймовірність членства України в НАТО: коротко
- За його словами, Путін зруйнував єдиний аргумент проти того, щоб Україна була в НАТО, тому що аргумент проти того, щоб Україна була в НАТО, був не провокувати Росію.
- Також йому складно уявити, що Росія може стати ще більш загрозливою ніж зараз. Важко уявити щось більш варварське, ніж те, що робить Росія сьогодні.
- Основна складність євроатлантичної інтеграції України полягає в тому, що країна перебуває в стані війни, а її кордони нестабільні. На думку Джонсона, необхідно шукати аргументи, щоб розірвати це замкнене коло.