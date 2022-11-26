Джонсон собственноручно отгрузил помощь украинским больницам: куда она поедет

Борис Джонсон обратился с призывом срочно отправить медикаменты в украинские больницы. В частности, он помог с гуманитарной помощью украинским медицинским учреждениям.

В своем твиттере Джонсон опубликовал несколько фото, где он сидит за пультом управления погрузчика и за рулем машины. Он сообщил, что транспортирует гуманитарные грузы, которые будут отправлены в Херсон.

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Джонсон призвал помогать Украине

Борис Джонсон рассказал, что принял участие в инициативе Circle Health Group, крупнейшей сети частных больниц в Великобритании, собравшей для херсонских больниц 12 грузовиков медицинского оборудования. Бывший премьер Британии помог загрузить тринадцатую, где находились современные медицинские кровати и наркозные аппараты для медучреждений Херсона.

Бывший премьер Великобритании призвал поддерживать подобные инициативы для помощи Украине.

Больницы по всей Украине нуждаются в нашей поддержке,

– напомнил Джонсон.

Фото с твиттера Бориса Джонсона:

Как Джонсон пытается помочь украинским больницам

Британское издание Sky News пишет, что Борис Джонсон пытается активизировать сбор средств для срочных поставок медицинского оборудования и необходимого обеспечения для больниц Украины, в том числе тех, где помогают раненым украинским защитникам.

Джонсон призвал британцев проявить "щедрость духа" и пожертвовать в поддержку этой кампании.

Ни один бинт или кровать, которые вы профинансируете, не пропадут напрасно в этом геркулесовом труде – восстановлении хорошей, храброй Украины. Слава Украине! Британский народ поддерживает вас, в это Рождество и всегда,

– заявил Борис Джонсон.

Команда украинских врачей, работающих в Circle Health в Великобритании, поддерживают связь с медиками в Украине и информируют о самых острых потребностях украинских больниц. Затем товары собирают из 53 больниц Circle Health во всех регионах Великобритании, сортируют и загружают на склад в Энфилде, откуда их доставляют в Украину.

В настоящее время британцы передали в Украину сотни инвалидных колясок и тонны различных медицинских грузов, в том числе машины скорой помощи, операционные столы, больничные койки, аппараты ИВЛ, наркозные аппараты и протезы.