Смерть мобилизованного с эпилепсией в Одесской области: за дело взялась прокуратура
Правоохранители выяснят все обстоятельства смерти Бориса Глушака, которого врачи сочли пригодным к военной службе. У мужчины была инвалидность с детства.
Смерть мужчины, который умер после вручения повестки в Одесской области, будут расследовать. Прокуроры уже начали выяснять детали трагедии.
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О чем заявили в прокуратуре
Бориса Глушака из Одесской области 1 августа отправили служить в одну из воинских частей Николаевской области. В тот же день в десять вечера он умер в части.
Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона проверяет обстоятельства мобилизации жителя пгт Ширяево Одесской области. Также, по сообщению правоохранителей, расследуют "оказание медицинской помощи".
К медикам как раз очень много вопросов, ведь они признали мужчину пригодным к службе. А он с детства имел проблемы со здоровьем.
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Уголовное производство начато с предварительной правовой квалификацией "Убийство". Также прокурорами Одесской области начато уголовное производство по возможному небрежному отношению к военной службе служебных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области. Следователи проверят, насколько законно было призывать на военную службу мужчину, учитывая состояние его здоровья.
В этом резонансном деле задействованы правоохранители нескольких областей. Николаевская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона также начала производство против врачей области. Расследуют возможное небрежное отношение к военной службе должностных лиц медицинской службы одной из воинских частей Николаевской области. Проверят, вовремя ли оказали мужчине неотложную медицинскую помощь после приступа эпилепсии.
Что известно об умершем
- Борису Глушаку было 29. Он работал на рынке, а диагнозы имел еще с детства. Знакомые указывают, что, хотя у мужчины и не было паспорта, его знало много людей – называли Позитивчиком.
- Похороны были многолюдны. Активисты требуют огласки и призывают к ответственности.
- Относительно смерти две версии: приступ эпилепсии и сердечный приступ.
- Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила: вины ТЦК нет, ведь заключение о пригодности к службе предоставили врачи.