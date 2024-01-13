"Либеральный противник войны": зачем конкурент Путина встретился с женами мобилизованных

ЦИК России допустил к президентским выборам "антивоенного" кандидата Бориса Надежина, который в четверг 11 января встретился с представительницами протестного движения жен мобилизованных россиян. Благодаря его либеральной риторике к нему может перейти часть голосов недовольных Владимиром Путиным россиян.

Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. Она предположила, что Кремль может использовать Надеждина для того, чтобы показать маргинальность антивоенных лозунгов в России.

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Что может выйти из выдвижения Надеждина

Выдвижение Бориса Надеждина может помочь Кремлю "канализировать" недовольство отдельных россиян политикой Путина, ведь этот политик считает, что война против Украины была ошибкой Путина и что ее нужно остановить.

Надежд типа либерал, довольно "разрешенный" либерал, не слишком привлекателен и не слишком умен, с некоторыми местами в биографии, которые он очень хотел бы скрыть,

– рассказала о репутации политика правозащитница.

Теперь к нему могут "потянуться" жены мобилизованных, с поддержкой которых он сможет пойти на выборы под осторожными антивоенными лозунгами.

Но план Кремля остается неизменным: маргинализировать всех "либеральных" и "антивоенных" кандидатов, показав, что они даже в лучшем случае не способны набрать более 1% поддержки. И тогда у Путина появится возможность утверждать, что это и есть уровень поддержки тех проблем, которые поднимают жены мобилизованных.

"Именно для этого и призван Надеждин. Он некий собирательный образ неприглядного и неразумного либерального противника войны. Таким его показывают, но он не является таким", – отметила Романова.

Путин не может решить проблему всех россиян

В ноябре – декабре 2023 года лозунги жен мобилизованных россиян постепенно радикализировались. И на сегодняшний день у Путина просто нет эффективных инструментов для того, чтобы как-то повлиять на них и их требования.

Как (Путину – 24 Канал) заниматься проблемами жен мобилизованных? В общем, никак: их невозможно "свернуть" или посадить. Кто-то взял взятку и заткнулся, но что делать с теми, кто не заткнулся?

– спросила Романова.

Также Кремль пытался создать фейковую организацию с идентичными устоями, но эта попытка оказалась пшиком. К тому же, на этом фоне у Путина могут появиться проблемы еще с одной организацией – фондом поддержки пострадавших от преступлений.

Не так давно эта организация опубликовала доклад о проблеме увеличения преступности в результате "помилований" Путина. Как известно, он активно вовлекает в войну против Украины рецидивистов, отбывающих длительные сроки заключения. В организации считают, что подобные действия нарушают конституцию России.

Правда, при этом у фонда возникла идея направить свой доклад российскому диктатору. Это выглядит крайне абсурдно, ведь это напоминает просьбу к волку не резать овец по ночам.

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