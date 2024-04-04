Борис Шефир до сих пор хочет дружить с Россией: что об этом думает его брат, который был советником Зеленского

Борис Шефир – соучредитель "95 Квартала". Он также бывший бизнес-партнер президента Украины Владимира Зеленского. И сейчас заговорили о нем из-за его скандального интервью, в котором выступает за дружбу с Россией.

В нем Борис Шефир заявил, что любит русский язык и культуру. Также соучредитель "95 Квартала" выступает за дружбу между Украиной и Россией.

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Призвал бы Зеленского "сворачивать это дело"

Во время интервью у Шефира спросили, какие у него отношения с Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины. По словам его бывшего бизнес-партнера, с нынешним главой государства они два года не созванивались. Мол, Зеленский якобы не берет трубку от Шефира.

Он с другими людьми сейчас работает. Со мной он не общается, не звонит. Мои звонки туда остаются без ответа. Поэтому никаких отношений нет,

– отметил Шефир.

Шефир отметил, что сейчас глава государства "слушает других людей и делает немного не то, что мне нравится". И тут он начал о своей любви ко всему российскому.

Ну, вот, вы видите, я разговариваю на русском. Я люблю русский язык, русскую культуру... Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Если бы я был рядом (с Зеленским – 24 Канал), я сказал бы: "Давай это дело сворачивать и давай дружить". Но там совсем другие установки,

– отметил Шефир.

На этом он не остановился и добавил, что "было бы прекрасно" снова "подружиться" с Россией.

Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе. Путин – не вечен, он с***нет – и придут нормальные люди (...) Ну, мы же всю жизнь жили вместе. Ну, я по крайней мере. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе. И мы прекрасно уживались,

– добавил Шефир.

Сергей Шефир не соглашается с братом

PR-служба студии "95 Квартал" передала редакции "Радио Свобода" заявление Сергея Шефира, который был советником Владимира Зеленского. Он отметил, что с позицией своего брата "категорически не согласен".

Я категорически не согласен с позицией, которую заявил мой брат в интервью вашему изданию. Россия – страна-агрессор и террорист, которая развязала войну против нашей страны. Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев. Украине нужен мир,

– подчеркнул Шефир.

Он добавил, что формулу мира четко выразил Владимир Зеленский. И что Сергей Шефир поддерживает действия президента, которые он делает для нашей победы, как гражданин, и как друг.

Сергей Шефир добавил, что родился в Кривом Роге, и что произошло так, что жил он в русскоязычной среде. В то же время полномасштабное вторжение стало для него поворотным моментом.

Я стал еще больше уважать украинский язык, а также нашу культуру и историю. И наш исторический выбор, куда нам идти. Идти только в Европейский союз и НАТО. Никаких других альтернатив нет,

– отметил Сергей Шефир.

Он также добавил, что имел честь работать в команде президента Владимира Зеленского и находиться с ним в Украине все эти годы полномасштабного вторжения. Сергей Шефир отметил, что верит, что мы одержим победу в войне. И он будет делать все, что может, для того, чтобы мы победили.