Получил тяжелые ранения в результате российского удара: в больнице умер шестилетний Борис Зинченко

Россия 6 мая нанесла циничный ракетный удар по Великой Чернеччине, что на Сумщине. В связи с этим шестилетний Борис Зинченко получил тяжелые ранения.

Сегодня, 7 мая, мальчик умер в больнице. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на детский сад №6 "Бабочка".

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Что известно о Борисе Зинченко

О смерти шестилетнего Бориса в результате российского обстрела сообщили в соцсетях детского сада №6 "Бабочка", воспитанником которого был мальчик.

Жизнь этого доброго, искреннего и жизнерадостного ребенка оборвалась преждевременно – из-за жестокой войны. Бориска был светлым лучиком для всех нас: активный, любознательный, улыбающийся,

– с грустью говорят в садике.

Там выразили соболезнования семье Зинченко, а также призвали присоединиться для сбора средств для них.

Обратите внимание! Приобщиться к сбору можно по ссылке. 24 Канал выражает искренние соболезнования семье погибшего.

Добавим, что в результате циничного российского удара по Сумской области баллистической ракетой также в больнице умер мужчина и мальчик. Кроме этого, на месте происшествия погибла 20-летняя девушка.

В пригороде Сум разрушен местный магазин и предварительно 5 домов, повреждены автомобили и более 20 домохозяйств. Кроме того, ранены 11 человек, среди них – 5 детей. 7 и 8 мая в Сумской общине объявили днями траура.