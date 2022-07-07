"Это был выбор между развитием и хаосом": Джонсон решительно отказался уходить в отставку, – СМИ

Борис Джонсон категорически отказался уходить с поста премьер-министра Великобритании. Перед тем подать в отставку его призвали часть членов правительства страны.

По данным СМИ, премьер уже встретился с членами правительства и заверил, что никакой добровольной отставки не планирует. На места уволенных чиновников Джонсон собирается назначить новых людей.

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Почему Джонсон отказался уходить в отставку

Премьер сказал коллегам из правительства, что это был выбор между летом, сосредоточенным на экономическом развитии, или хаосом в соревновании за лидерство, после которого возникло бы массовое давление на всеобщие выборы,

– заявило издание со ссылкой на представительницу ITV News Анушку Астхану.

Джонсон, мол, понимает, что мандат ему предоставили 14 миллионов человек и не хочет их разочаровывать. Поэтому в отставку он уйдет только в том случае, если это решение одобрит партия.

Политик уволил бывшего конкурента

На фоне скандала Джонсон решил уволить министра по вопросам жилищного хозяйства, регионального развития и местного самоуправления Майкла Гоува. Все потому, что тот призвал премьера уйти с поста, пишет BBC.

Гоув – соратник и бывший конкурент Джонсона. В 2019 году он снял свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии в пользу Джонсона. Отметим, министр жилищного хозяйства стал первым чиновником, которого Джонсон уволил сам на фоне отставок чиновников.

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Что этому предшествовало

Новый скандал связан с тем, что Джонсон назначил на должность парламентского организатора Консервативной партии Криса Пинчера, обвиняемого в домогательстве. Премьер-министр якобы знал, что в прошлом Пинчера уже был похожие инциденты. В то же время канцелярия Джонсона утверждает, что глава правительства не знал о ненадлежащем поведении чиновника – и потому поддержал его повторное назначение в 2022 году.

По данным СМИ, уже 38 членов правительства Великобритании ушли в отставку. Среди них есть министры, их помощники и другие должностные лица.

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