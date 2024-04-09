На взрывы в Воронежской области оккупанты жаловались около 04:00. Местные телеграм-каналы сообщали, что "пе-в-о" якобы все сбила, однако в ГУР впоследствии подтвердили успешную атаку дронами и сообщили о поражении основных производственных мощностей.

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Что ремонтировали в Борисоглебске

Журналисты Defence Express сообщают, что 9 апреля дроны атаковали "711-й авиационный ремонтный завод" в Борисоглебске Воронежской области. Завод расположен в 300 километрах от границы с Украиной.

Авиазавод в Борисоглебске занимается не ремонтом самолетов, а различными типами авиационного вооружения. Так, на предприятии обслуживают и ремонтируют:

авиационные ракеты "воздух – воздух": Р-27, Р-73, Р-33;

авиационные ракеты "воздух – земля": Х-25, Х-58;

аппаратуру наведения крылатых ракет Х-55 и высокоскоростных Х-22;

наземные радиостанции типа Р-844М, Р-845М и другие системы радиотехнического обеспечения полетов.

Информацию о том, что на заводе ремонтируют не самолеты, подтверждают и опубликованные до 2021 года годовые отчеты авиаремонтного завода. После 2021 года Россия ввела тотальный режим секретности по публикации документов госзаказов. Журналисты Defence Express также отметили, что еще с конца 2010-х годов оккупанты уже начали использовать в отчетах максимально размытые категории, указывая только "ремонт авиационных управляемых средств поражения".

Учитывая то, что с началом полномасштабного вторжения РФ активно начала использовать для ударов крылатые ракеты Х-55 и Х-555, а также Х-22, которые необходимо было восстанавливать, скорее всего "711-й АРЗ" принимал довольно активное участие в этой работе,

– подытожили в СМИ.

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