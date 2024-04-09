На вибухи у Воронезькій області окупанти бідкалися близько о 04:00. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що "пе-в-о" буцімто все збила, однак у ГУР згодом підтвердили успішну атаку дронами й повідомили про ураження основних виробничих потужностей.

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Що ремонтували в Борисоглєбську

Журналісти Defence Express повідомляють, що 9 квітня дрони атакували "711-й авіаційний ремонтний завод" у Борисоглєбську Воронезької області. Завод розташований за 300 кілометрів від кордону з Україною.

Авіазавод у Борисоглєбську займається не ремонтом літаків, а різними типами авіаціного озброєння. Так, на підприємстві обслуговують та ремонтують:

авіаційні ракети "повітря – повітря": Р-27, Р-73, Р-33;

авіаційні ракети "повітря – земля": Х-25, Х-58;

апаратуру наведення крилатих ракет Х-55 та високошвидкісних Х-22;

наземні радіостанції типу Р-844М, Р-845М та інші системи радіотехнічного забезпечення польотів.

Інформацію про те, що на заводі ремонтують не літаки, підтверджують і опубліковані до 2021 року річні звіти авіаремонтного заводу. Після 2021 року Росія запровадила тотальний режим секретності щодо публікації документів держзамовлень. Журналісти Defence Express також зауважили, що ще з кінця 2010-х років окупанти вже почали використовувати у звітах максимально розмиті категорії, вказуючи лише "ремонт авіаційних керованих засобів ураження".

Враховуючи те, що з початком повномасштабного вторгнення РФ активно почала використовувати для ударів крилаті ракети Х-55 та Х-555, а також Х-22, які необхідно було відновлювати, скоріш за все "711-й АРЗ" брав доволі активну участь у цій роботі,

– підсумували у ЗМІ.

Атака на авіаремонтний завод у Воронезькій області: що відомо