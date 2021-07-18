Инцидент прокомментировала Юлия Красовская, заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ. Она прокомментировала сообщение с жалобой в фейсбуке.

Ранее Самолет МАУ забыл своих пассажиров: в Борисполе состоялась скандальная "посадка" на рейс в Турцию

Чиновник отметила, что предварительно такая информация не подтверждалась. В понедельник, 19 июля, в "Борисполе" проведут служебное расследование.

В "Борисполе" на стойках регистрации пассажиров обслуживают не всегда работники аэропорта. Например, у упомянутой вами авиакомпании (SkyUp – 24 канал) собственная хендлинговая служба,

– пояснила Красовская.

И добавила, что аэропорт предлагает сделать тестирование на 2 этаже терминала D. Именно за эту услугу "Борисполь" может отвечать, когда речь идет о заборе биоматериала.

"Компания, о которой вы упоминаете (лаборатория CSD – 24 канал), является частной компанией. И это не сотрудники аэропорта. Будем разбираться с описанной ситуацией. Такого не должно быть", – подчеркнула она.

Справка. Об инциденте сообщил журналист Роман Кошмал. Его товарищ, гражданин ОАЭ, накануне возвращался из Киева в Дубай. От него потребовали результатов ПЦР-теста, хотя тамошние власти этого не требуют. Без справки мужчину не хотели сажать на самолет. Он утверждает, что ему предложили фейковый документ за 150 долларов.

Отреагировали и в SkyUp

Соответствующее сообщение прокомментировали и от имени официальной страницы SkyUp. Иностранцам, прибывающим и вылетающим из Украины, порекомендовали обращаться за консультацией к пограничникам.

Якобы именно органы власти устанавливают правила пересечения границ. "Если у вас есть вопросы по бронированию, напишите нам в личные сообщения", – заключили в авиакомпании.