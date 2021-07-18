Інцидент прокоментувала Юлія Красовська, заступниця керівника відділу зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ. Вона прокоментувала допис зі скаргою у фейсбуці.

Раніше Літак МАУ забув своїх пасажирів: в Борисполі відбулась скандальна "посадка" на рейс до Туреччини

Посадовиця зауважила, що попередньо така інформація не підтверджувалась. У понеділок, 19 липня, у "Борисполі" проведуть службове розслідування.

У "Борисполі" на стійках реєстрації пасажирів обслуговують не завжди працівники аеропорту. Наприклад, у згаданої вами авіакомпанії (SkyUp – 24 канал) власна хендлінгова служба,

– пояснила Красовська.

Й додала, що аеропорт пропонує зробити тестування на 2 поверсі терміналу D. Саме за цю послугу "Бориспіль" може відповідати, коли мовиться про забір біоматеріалу.

"Компанія, про яку ви згадуєте (лабораторія CSD – 24 канал), є приватною компанією. І це не співробітники аеропорту. Будемо розбиратися з ситуацією, що описана. Такого не повинно бути", – підкреслила вона.

Довідка. Про інцидент повідомив журналіст Роман Кошмал. Його товариш, громадянин ОАЕ, напередодні повертався з Києва у Дубай. Від нього зажадали результатів ПЛР-тесту, хоча тамтешня влада цього не вимагає. Без довідки чоловіка не хотіли садити на літак. Він стверджує, що йому запропонували фейковий документ за 150 доларів.

Відреагували й у SkyUp

Відповідний допис прокоментували й від імені офіційної сторінки SkyUp. Іноземцям, які прибувають та вилітають з України, порекомендували звертатися за консультацією до прикордонників.

Мовляв, саме органи влади встановлюють правила перетину кордонів. "Якщо у вас є запитання щодо бронювання, напишіть нам в особисті повідомлення", – підсумували в авіакомпанії.