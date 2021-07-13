Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Следователи будут выяснять все обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, две фуры остановились в пробке, однако водитель третьей сделать этого не успел.

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В результате столкновения дальнобойщика раздавило в салоне машины.

Шансов выжить не было

Судя по видео, которое сняли на месте происшествия другие участники движения, грузовики столкнулись на встречной полосе для движения, поскольку на трассе коммунальщики проводят масштабный ремонт.

По предварительным данным, водитель фуры превысил скорость и не успел вовремя остановиться перед своими коллегами. Его грузовик влетел в другой, а тот по инерции влетела в еще один.

Водитель первого грузовика получил несовместимые с жизнью травмы. Медикам скорой осталось только констатировать смерть мужчины.

По факту совершения смертельного ДТП полицейские должны открыть уголовное производство. На месте происшествия образовалась огромная пробка.

Смотрите видео масштабной аварии под Борисполем: