Наразі на місці події працюють поліцейські. Слідчі з'ясовуватимуть все обставини смертельної ДТП. За попередніми даними, дві фури зупинилися у заторі, однак водій третьої зробити цього не встиг.
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Внаслідок зіткнення далекобійника розчавило у салоні машини.
Шансів вижити не було
- Судячи з відео, яке зняли на місці події інші учасники руху, вантажівки зіштовхнулися на зустрічній смузі для руху, оскільки на трасі комунальники роблять масштабний ремонт.
- За попередніми даними, водій фури перевищив швидкість та не встиг вчасно зупинитися перед своїми колегами. Його вантажівка влетіла у другу, а та за інерцією влетіла у ще одну.
- Водій першої вантажівки отримав не сумісні з життям травми. Медикам швидкої залишилося лише констатувати смерть чоловіка.
За фактом вчинення смертельної ДТП поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. На місці події утворився величезний затор.
Дивіться відео з моменту масштабної аварії під Борисполем: