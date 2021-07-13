Наразі на місці події працюють поліцейські. Слідчі з'ясовуватимуть все обставини смертельної ДТП. За попередніми даними, дві фури зупинилися у заторі, однак водій третьої зробити цього не встиг.

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Внаслідок зіткнення далекобійника розчавило у салоні машини.

Шансів вижити не було

Судячи з відео, яке зняли на місці події інші учасники руху, вантажівки зіштовхнулися на зустрічній смузі для руху, оскільки на трасі комунальники роблять масштабний ремонт.

За попередніми даними, водій фури перевищив швидкість та не встиг вчасно зупинитися перед своїми колегами. Його вантажівка влетіла у другу, а та за інерцією влетіла у ще одну.

Водій першої вантажівки отримав не сумісні з життям травми. Медикам швидкої залишилося лише констатувати смерть чоловіка.

За фактом вчинення смертельної ДТП поліцейські мають відкрити кримінальне провадження. На місці події утворився величезний затор.

Дивіться відео з моменту масштабної аварії під Борисполем: