"Бориспольский экспресс" выполняет график на 99,6%

Каждый экспресс Киев – Борисполь ежедневно проходит техническое обслуживание.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця" Роман Веприцкий в интервью программе "Время" на "5 канале", передает издание "Факты".

Веприцкий обратил внимание на статистику по исполнению графика "Бориспольским экспрессом": "На сегодня наш подвижной состав выполняет график на 99,6%. Это означает, что от 100% количества рейсов в 99,6% случаев мы попадаем в график без нарушений времени. Это вполне европейский уровень, потому что, например, в Австрии – 97%. На сегодня выполнено более трех тысяч рейсов за два месяца".

Он также отметил, что с целью обеспечения высоких показателей надежности пришлось полностью изменить организацию производственных процессов. В локомотивном депо для обслуживания экспрессов создали отдельный цех, который соответствует европейским стандартам. Работники цеха прошли специальное обучение, закуплено новое оборудование, станки, инструментарий. Ежедневно каждый "Бориспольский экспресс" проходит техническое обслуживание.

По его словам, на линии одновременно работают три экспресса, а два в это время проходят техническое обслуживание (ТО). Более сложное ТО каждый экспресс проходит после 800, 1600, 4000 моточасов. При этом их проводят представители фирмы-производителя под контролем украинских инженеров.

"Благодаря современной организации производственных процессов мы обеспечим высокое качество, надежность и комфорт для пользователей столичного мегаполиса", – подчеркнул Веприцкий.