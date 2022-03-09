Боритесь — поборете, – Резников показал ночное фото из парка Шевченко в Киеве

Военно-политическое руководство Украины остается в Киеве. В частности, работает из столицы и Алексей Резников.

Министр обороны 9 марта обнародовал в своих соцсетях ночное фото из парка Шевченко в Киеве.

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Боритесь — поборете! Нам Бог помогает! За нас правда, за нас слава и воля святая!

– подписал фотографию чиновник.

Алексей Резников отметил, что именно эти наставления завещал украинскому народу великий Кобзарь. Министр обороны также поздравил Тараса Шевченко со 161-м днем рождения.



Министр обороны обнародовал ночное фото из Киева / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Зеленский также в Киеве

Следует отметить, что с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины 24 февраля президент Владимир Зеленский находится в Киеве.

Глава государства ответил отказом Джо Байдену на предложение перебраться во Львов для безопасности. Утром 8 марта украинский лидер записал видео в столице.

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