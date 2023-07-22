Враги сообщили, что их машину обстреляли 21 июля. По их данным, это был артобстрел, пишет 24 Канал.

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В Донецкой области ВСУ обстреляли машину Бородая

В телеграм-канале заявили, что автомобиль Бородая атаковали при выезде с передовых позиций одного из батальонов.

При выезде "комбрига" и офицеров штаба бригады с позиций на южном фланге Бахмутской группировки автомобиль был обстрелян – дорога, по которой осуществлялось движение, простреливается,

– заявили враги.

По их данным, в то время в машине на заднем сиденье находились двое российских так называемых офицеров, на переднем – водитель и сам Бородай.

Они посетовали, что огонь Вооруженные Силы Украины корректировали с помощью дронов. Уже по третьему прилету машина была вся в осколках.

Взрыв был "в спину" машине, в результате чего были ранены два офицера штаба бригады, находившиеся на заднем сиденье авто. Водитель и комбриг не пострадали – бронежилеты и спинки сидений "не пропустили" обломки,

– заявили враги.

К сожалению, они добавили, что смогли выехать в посадку, где раненым предоставили первую медицинскую помощь. Далее, мол, их доставили в госпиталь.

Следует отметить, что российский генерал-лейтенант Олег Цоков также выжил во время обстрела в сентябре 2022 года. Однако уже в июле 2023 года он отправился на "концерт Кобзона".

Обратите внимание! Бородай – бывший главарь террористов на Донбассе. Он является депутатом Госдумы России, так называемым "председателем" "Союза добровольцев Донбасса" и принадлежит к лицам, создающим угрозу нацбезопасности Украины.

В Запорожье минуснули военкора Журавлева

В районе Пятихатки Запорожской области 22 июля под обстрел попали российские военкоры. Оказалось, что в результате атаки погиб Ростислав Журавлев. Еще трое – ранены. Речь идет о российских пропагандистах Константине Михальчевском, Романе Польшакове и Дмитрии Шикове.

Источники 24 Канала рассказали, что Журавлев был настоящим нацистом и воевал как боевик в отрядах казаков в так называемой псевдореспублике в Луганской области. Подробнее об этом читайте по ссылке.