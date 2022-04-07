В Бородянке российские оккупанты также насиловали и убивали местных жителей, – Венедиктова

Бородянку почти полностью уничтожили российские оккупанты. Они издевались над местными жителями, уже установлено много фактов таких зверств.

Как русские преступники вошли в город

Об этом в эфире совместного вещания заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает 24 канал. По ее словам, Бородянка – это показательный пример. В городе не было никаких военных и их инфраструктуры.

Читайте также Россияне заминировали жителю Киевщины багажник: мужчина погиб

Когда они заходили, 27 февраля кто-то бросил в технику коктейль молотова или гранату, после этого танки остановились, потому что они начали бояться заходить в город, вызвали авиацию, и она пролетела по той улице и все уничтожала,

– сказала генеральный прокурор.

Факты зверств оккупантов

По ее словам, уже есть задокументированные факты сексуальных преступлений и пыток. Она называет Бородянку "показательным примером этих зверств".

Она добавила, что в городе разобрали два больших дома и обнаружили уже 26 тел. По ее словам, Бородянка наиболее разрушена из всех городов Киевщины и нельзя пока точно сказать, сколько здесь жертв.

Обратите внимание – Венедиктова об изнасилованиях на оккупированных территориях: смотрите видео