Як російські злочинці увійшли в місто

Про це в ефірі спільного мовлення заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, передає 24 канал. За її словами, Бородянка – це показовий приклад. в місті не було жодних військових та їхньої інфраструктури.

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Коли вони заходили, 27 лютого, хтось кинув в техніку коктейль молотова або гранату, після цього танки зупинилися, бо вони почали боятись заходити в місто, викликали авіацію і вона пролетіла тією вулицею і все знищувала,

– сказала генеральна прокурорка.

Факти звірств окупантів

За її словами вже є задокументовані факти сексуальних злочинів та катувань. Вона називає Бородянку "показовим приклад цих звірств".

Вона додала, що в місті розібрали два великих будинки і знайшли вже 26 тіл. За її словами, Бородянка найбільш зруйнована зі всіх міст Київщини і не можна поки точно сказати, скільки тут жертв.

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