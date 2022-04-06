В Бородянке спасатели начали разбирать завалы: фото с места происшествия

В Бородянке на Киевщине российские оккупанты совершали жуткие зверства, а их бомбы разрушили десятки домов. Спасатели начали разбирать завалы после освобождения города.

В частности, начали бойцы ГСЧС с Центральной улицы Бородянки.

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"Смотря на масштабы разрушений, мы можем только догадываться о том, сколько страшных находок ждет нас", – говорят спасатели.

Бойцы ГСЧС заверили, что они не могут никого оставить под открытым небом, поэтому обязательно найдут всех, чтобы родные могли должным образом проститься с жертвами русских извергов.

Спасатели разбирают завалы в Бородянке: фото

К слову, ВСУ зачистили Киевскую область от оккупантов. Теперь территорию мин и боеприпасов очищают спасатели. Они показали, как работают в Ирпене, где за день изъяли 643 взрывоопасных предмета.

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