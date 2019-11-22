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      Бородянский объяснил, кто сможет лишить журналистов статуса

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      Бородянский объяснил, кто будет принимать решение о манипулятивности информации / detector.media

      Решение о манипулятивности будет принимать объединение журналистов,. Однако большая часть концепции законопроекта о защите информационного пространства "направлена на саморегулирование".

      Соответствующее законодательство начнут разрабатывать, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал "НВ".

      Знайте больше: Терминологическое недоразумение: министр попытался успокоить СМИ, возмущенные указом Зеленского

      Бородянский объяснил, что "у них есть видение, но его дополнит профессиональное сообщество".

      Появляется организация – объединение журналистов – которая, например, будет выдавать журналистские карточки, удостоверяющие статус журналиста. Или лишать этого статуса. ... Она будет выносить решение о манипулятивности, о степени манипулятивности,
      – пояснил министр.

      Он подчеркнул, эти решения и будут влиять на медиарынок.

      Отметим, Бродянский также заявлял, что информационное поле нужно защищать на законодательном уровне от манипуляций и ложной информации, а журналистов – от давления. По его словам, это станет возможным только после введения соответствующих норм и поправок к законам.

      Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.

      Что должны предусматривать эти законопроекты?

      • Положения о требованиях и стандартах новостей,
      • механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, опровержения информации,
      • положение о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине,
      • предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

      Українські ЗМІ власники телеканалів олігархи медіа Україна
      Какие СМИ контролируют украинские олигархи / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство культуры Украины Медиа СМИ Владимир Бородянский
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