Бородянский объяснил, кто сможет лишить журналистов статуса
Решение о манипулятивности будет принимать объединение журналистов,. Однако большая часть концепции законопроекта о защите информационного пространства "направлена на саморегулирование".
Соответствующее законодательство начнут разрабатывать, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал "НВ".
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Бородянский объяснил, что "у них есть видение, но его дополнит профессиональное сообщество".
Появляется организация – объединение журналистов – которая, например, будет выдавать журналистские карточки, удостоверяющие статус журналиста. Или лишать этого статуса. ... Она будет выносить решение о манипулятивности, о степени манипулятивности,
– пояснил министр.
Он подчеркнул, эти решения и будут влиять на медиарынок.
Отметим, Бродянский также заявлял, что информационное поле нужно защищать на законодательном уровне от манипуляций и ложной информации, а журналистов – от давления. По его словам, это станет возможным только после введения соответствующих норм и поправок к законам.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.
Что должны предусматривать эти законопроекты?
- Положения о требованиях и стандартах новостей,
- механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, опровержения информации,
- положение о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине,
- предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.
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