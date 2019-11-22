Бородянский объяснил, кто сможет лишить журналистов статуса

Решение о манипулятивности будет принимать объединение журналистов,. Однако большая часть концепции законопроекта о защите информационного пространства "направлена на саморегулирование".

Соответствующее законодательство начнут разрабатывать, об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал "НВ".

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Бородянский объяснил, что "у них есть видение, но его дополнит профессиональное сообщество".

Появляется организация – объединение журналистов – которая, например, будет выдавать журналистские карточки, удостоверяющие статус журналиста. Или лишать этого статуса. ... Она будет выносить решение о манипулятивности, о степени манипулятивности,

– пояснил министр.

Он подчеркнул, эти решения и будут влиять на медиарынок.

Отметим, Бродянский также заявлял, что информационное поле нужно защищать на законодательном уровне от манипуляций и ложной информации, а журналистов – от давления. По его словам, это станет возможным только после введения соответствующих норм и поправок к законам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.

Что должны предусматривать эти законопроекты?

Положения о требованиях и стандартах новостей,

механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, опровержения информации,

положение о запрете физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине,

предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.



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