Бородянський пояснив, хто зможе позбавити журналістів статусу

Рішення про маніпулятивність буде приймати об'єднання журналістів,. Однак більша частина концепції законопроекту про захист інформаційного простору "спрямована на саморегулювання".

Відповідне законодавство почнуть розробляти, про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів "НВ".

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Бородянський пояснив, що "у них є бачення, але його доповнить професійне співтовариство".

З'являється організація – об'єднання журналістів – яка, наприклад, буде видавати журналістські картки, що засвідчують статус журналіста. Або позбавляти цього статусу. ... Вона буде виносити рішення про маніпулятивність, про ступінь маніпулятивності,

– пояснив міністр.

Він наголосив, ці рішення і будуть впливати на медіаринок.

Зазначимо, Бродянський також заявляв, що інформаційне поле потрібно захищати на законодавчому рівні від маніпуляцій та неправдивої інформації, а журналістів – від тиску. За його словами, це стане можливим лише після введення відповідних норм та поправок до законів.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити законопроєкт про вимоги та стандарти новин. Кінцевий термін розробки законопроєкту – 31 грудня 2019 року.

Що мають передбачати ці законопроєкти?

Положення щодо вимог та стандартів новин,

механізмів запобігання розповсюдженню недостовірної, викривленої інформації, спростування інформації,

положення щодо заборони фізичним та юридичним особам держави-агресора володіти або фінансувати медіа в Україні,

передбачити посилення відповідальності за порушення законодавства про інформацію.



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