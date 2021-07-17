"Будет бороться с олигархами": Мендель станет ведущей на канале Ахметова

Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель будет вести свою видеоколонку в одной из программ телеканала, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову. К слову, программа называется "Большая деолигархизация".

Мендель отметила, что присоединяется к команде еженедельной программы "Большая деолигархизация". О присоединении Мендель рассказывал и главный редактор новостной группы Юрий Сугак.

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Бывшая пресс-секретарь опубликовала совместное фото с Сугаком. Кроме того, она анонсировала, что дебютную видеоколонку для "Большой деолигархизации" на канале "Украина24" будут транслировать 17 июля.

Предыдущий опыт Мендель Ранее пресс-секретарь выступила ведущей в программе "Взгляд с Банковой" на канале для жителей оккупированных территорий "Дом". Тогда же СМИ писали, что Мендель запускает свое телешоу.

К слову, выпуск с Мендель был посвящен дезинформации и социальным услугам для украинцев обеих сторон разграничения.

Однако оказалось, что Мендель не была постоянной ведущей программы. Ведущие менялись. Заметим, Мендель после своего увольнения заявила, что продолжит работу в Офисе Президента. Она станет советником главы ОП Андрея Ермака.

Канал входит в состав "Медиа группа Украина", что принадлежит "Систем Кэпитал Менеджемент" Ахметова.