Боррель обсудил со Шмыгалем безопасность и санкции против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 6 января встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве. Темой разговора было усиление безопасности и санкций, чтобы не допустить дальнейшую агрессию России.

Премьер подчеркнул, что Украине в непростое время в отношениях с Россией важно видеть активную позицию и поддержку Европы. Поэтому первый визит высокого представителя ЕС на Донбасс с начала вооруженной агрессии России ценен для нашего государства.

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С нетерпением ждем дальнейшей поддержки и решительности в принятии жестких экономических санкций против России в случае очередного раунда агрессии против нашего государства,

– сказал Шмыгаль.

Он также обратил внимание на то, что цель России не допустить того, чтобы Украина вступила в ЕС и НАТО. Наше государство продолжает выполнять евроатлантические и евроинтеграционные обязательства.

ЕС не принимает незаконные требования России

Шмыгаль поблагодарил Борреля за четкую позицию в непринятии незаконных требований России. Речь идет о так называемых гарантиях безопасности, которые страна-агрессор безосновательно требует от Запада.

На так называемые предложения Кремля по безопасности должен быть единогласный ответ. Трансатлантическое единство – залог прочной поддержки Украины, – сказал глава правительства.

Он отметил, что Украина ценит позицию ЕС быстро реагировать на дальнейшую военную агрессию против нашего государства, введя пакет новых санкций.

В то же время Боррель заверил, что ему интересно углублять дальнейшее сотрудничество Украины и ЕС в разных областях в целом и в работе Крымской платформы в частности. По его словам, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать взаимодействие в сфере кибербезопасности. Жозеп Боррель подчеркнул, что ЕС есть и остается надежным партнером Украины.

Заявления Борреля во время визита в Украину

Жозеп Боррель выбрал Украину для первого зарубежного визита в 2022 году в знак поддержки нашего государства. Он прибыл в ночь на 5 января и отправился на Донбасс с главой МИД Дмитрием Кулебой. Впоследствии сделал ряд заявлений.

В частности, он отмечал, что стал очевидцем последствий агрессии России против Украины. Также, по словам Борреля, сейчас конфликт находится на грани. Поэтому он предупредил, что любая агрессия будет иметь масштабные последствия и огромную цену.

Высокий дипломат ЕС заверил, что безопасность Европы напрямую зависит от безопасности Украины. Все вопросы, которые касаются нашей страны, должны решаться только с участием Киева.

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