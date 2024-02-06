Чтобы укрепить поддержку Украины: представитель Евросоюза Боррель прибыл в Киев

Жозеп Боррель, высокопоставленный представитель Европейского Союза, прибыл в Киев. Он приехал в столицу нашего государства, чтобы засвидетельствовать непоколебимую поддержку Украины.

Во вторник, 6 февраля, столица Украины встретила высокого представителя Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Этот визит станет очередным шагом в укреплении отношений между ЕС и Украиной, сообщает международная пресса.

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Боррель и его советник – в Киеве

Во время своего пребывания в Киеве Боррель планирует подтвердить долгосрочную военную поддержку Украины со стороны международного сообщества. Визит происходит на фоне усиления усилий ЕС по оказанию помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

Я еду в Украину. Я еду в Киев, и я хотел сделать остановку в Варшаве, потому что, конечно, мы должны провести консультации с нашими польскими друзьями, чтобы лучше понять, что происходит в Украине и как мы можем продолжать нашу поддержку,

– заявлял накануне политик.

В Киев вместе с Борреллем прибыл его специальный советник Заки Лайди. Он подтвердил свое присутствие в столице Украины, опубликовав соответствующую фотографию в социальных сетях.



Специальный советник Борреля прибыл в Киев / twitter.com / ZakiLaidi

Перед приездом в Киев Боррель посетил Польшу, где обсудил "все формы поддержки" Украины, включая военную, финансовую, восстановительную помощь, а также меры против России. Среди нарушений вопросов – и использование замороженных активов агрессора.

В контексте военной поддержки, Боррель высказал мнение: прекращение поставок Европейским Союзом вооружения другим странам может стать эффективным способом увеличения поставок боеприпасов в Украину.

Кто еще в Украине

Этот визит является важным сигналом для Украины и ее союзников, что Европейский Союз остается непоколебимым в своей поддержке в условиях нынешней войны. Он также демонстрирует готовность ЕС к дальнейшему наращиванию помощи, необходимой для противостояния российским оккупантам.

Народный депутат Алексей Гончаренко 6 февраля опубликовал совместное фото с мэром Риги Вилнисом Кирсисом и его заместителем Линдой Озолой. Он констатировал, что чиновники прибыли в Киев.



Вилнис Кирсис и его заместитель прибыли в столицу Украины / Фото Гончаренко