Россия потеряла 50% танкового парка: Боррель прокомментировал успехи украинской армии

Верховный дипломат ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия потеряла 50% своего танкового парка. Он добавил, что в последние дни она имеет "невероятное высокое количество потерь" среди людей и техники.

Об этом он сообщил в комментарии корреспондент 24 Канала в Брюсселе. В то же время он отметил, что якобы провальное контрнаступление – нарратив, который распространяет именно Россия.

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Потери России поражают

Он заявил, что заявления о том, что украинское контрнаступление не принесло результатов – это российский нарратив. Европейские лидеры назвали это "пораженчиством" (défaitisme). Боррель отметил, что именно Путин выступает с заявлениями о "более сильных возможностях" и попытках все еще выиграть войну, поскольку контрнаступление, якобы, не удалось.

Мы должны противостоять этому нарративу, потому что, во-первых, это неправда. Да, контрнаступление не было прорывом в стиле Голливуда, но россияне оказались в полном тупике,

– сказал Боррель.

Он отметил, что последними на днях российская армия имеет "невероятное высокое количество потерь" среди техники и солдат. Кроме того, главный дипломат ЕС также напомнил, что Москва планировала воевать "три дня".

У них было 150 000 солдат, сейчас у них 400 тысяч солдат, почти втрое больше. Однако они потеряли 2500 танков, что составляет 50% их танкового парка. Поэтому это нельзя считать успехом,

– объяснил Боррель.

Верховный дипломат говорит, что выиграет ли Украина войну, это зависит от всех людей, в том числе и от европейцев.

Если вы поддерживаете Украину, Украина может победить. Если вы скажете: "Я устал, это слишком дорого, я не хочу продолжать столько платить, все равно в Украине будут сложности". Но пока Украина доказала, что сумела противостоять (России – 24 Канал) в течение двух лет,

– подчеркнул Боррель.

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