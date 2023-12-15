Россия потеряла 50% танкового парка: Боррель прокомментировал успехи украинской армии
Верховный дипломат ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия потеряла 50% своего танкового парка. Он добавил, что в последние дни она имеет "невероятное высокое количество потерь" среди людей и техники.
Об этом он сообщил в комментарии корреспондент 24 Канала в Брюсселе. В то же время он отметил, что якобы провальное контрнаступление – нарратив, который распространяет именно Россия.
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Потери России поражают
Он заявил, что заявления о том, что украинское контрнаступление не принесло результатов – это российский нарратив. Европейские лидеры назвали это "пораженчиством" (défaitisme). Боррель отметил, что именно Путин выступает с заявлениями о "более сильных возможностях" и попытках все еще выиграть войну, поскольку контрнаступление, якобы, не удалось.
Мы должны противостоять этому нарративу, потому что, во-первых, это неправда. Да, контрнаступление не было прорывом в стиле Голливуда, но россияне оказались в полном тупике,
– сказал Боррель.
Он отметил, что последними на днях российская армия имеет "невероятное высокое количество потерь" среди техники и солдат. Кроме того, главный дипломат ЕС также напомнил, что Москва планировала воевать "три дня".
У них было 150 000 солдат, сейчас у них 400 тысяч солдат, почти втрое больше. Однако они потеряли 2500 танков, что составляет 50% их танкового парка. Поэтому это нельзя считать успехом,
– объяснил Боррель.
Верховный дипломат говорит, что выиграет ли Украина войну, это зависит от всех людей, в том числе и от европейцев.
Если вы поддерживаете Украину, Украина может победить. Если вы скажете: "Я устал, это слишком дорого, я не хочу продолжать столько платить, все равно в Украине будут сложности". Но пока Украина доказала, что сумела противостоять (России – 24 Канал) в течение двух лет,
– подчеркнул Боррель.
Что говорит Генштаб о потерях врага
- Так, согласно утреннему сведению 15 декабря, Генштаб сообщает о 343 890 ликвидированных российских захватчиков. Только за прошедшие сутки на тот свет отправили 1090 оккупантов.
- В металлолом наши военные превратили 5706 танков, 10654 боевых бронированных машин, 8099 артиллерийских систем, 920 РСЗО, 605 средств ПВО.
- Также так называемая "вторая армия мира" не досчитается 324 самолетов, 324 вертолетов, 6226 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1608 крылатых ракет, 22 судов, 1 подводной лодки, 10699 автомобилей и автоцистерн, а также 1189 единиц спецтехники.