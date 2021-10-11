Боррель рассказал, одобрят ли решение о создании военной миссии на саммите Украина – ЕС

Вопрос о создании Европейской военной учебной миссии в Украине могли бы обсудить во время саммита Украина – ЕС. Однако не стоит ожидать, что решение будет одобрительным.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, во время саммита 12 октября не будут принимать решение о создании военной миссии.

Важно В Украине может появиться военная миссия ЕС, – СМИ

Боррель подтвердил, что Украина подала запрос на помощь Евросоюза в сфере профессионального военного образования.

Мы создали миссию по выявлению фактов, чтобы оценить потребности в этой области. Мы не примем решения по этому (вопросу – 24 канал) во время саммита,

– сказал глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что дискуссии по этому вопросу продолжаются. Однако для принятия решения нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее подходящий и эффективный подход в этом направлении.

Почему заговорили о военной миссии ЕС в Украине

Ранее немецкое издание Welt сообщило, что ЕС может создать в Украине военную учебную миссию. По крайней мере, там рассматривают такую возможность. Причиной называют значительное обострение военной агрессии на Донбассе.

По информации СМИ, на создании такой миссии настаивают Литва, Латвия, Эстония, Польша, Румыния и Словакия. Также эту позицию поддерживают Швеция и Финляндия.

Преимущества миссии

В документе отметили, что такая миссия: