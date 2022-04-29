Боррель "впечатлен и шокирован" ударами России по Киеву, где были генсек ООН и премьер Болгарии

Джозеп Борель тоже в шоке от ударов российских оккупантов по Киеву. Ведь в то время в столице находились генсекретарь ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков.

По мнению Борреля, Россия снова демонстрирует пренебрежение к международному праву. Об этом он заявил 28 апреля.

К теме Генсек ООН шокирован ракетным ударом по Киеву во время его визита, – BBC

"Шокированный и пораженный российскими ракетными ударами по Киеву и другим городам Украины. Россия снова демонстрирует свое вопиющее пренебрежение международным правом, бомбя город, в то время как там присутствует генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вместе с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым", – написал Боррель.

Генсек ООН тоже был в шоке

Антониу Гутерреш сказал, что был шокирован из-за ракетного удара по Киеву. Россия ведь знала, что в то время он находился в столице для переговоров с Зеленским.

К слову, оккупанты обстреляли Киев 28 апреля. По предварительным данным, пострадали 10 человек.

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