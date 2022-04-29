На думку Борреля, Росія знову демонструє нехтування міжнародного права. Про це він заявив 28 квітня.
До теми Генсек ООН шокований ракетним ударом по Києву під час його візиту, – BBC
"Шокований і вражений російськими ракетними ударами по Києву та інших містах України. Росія знову демонструє своє кричуще нехтування міжнародним правом, бомбардуючи місто, у той час як там присутній генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш разом із прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим", – написав Боррель.
Генсек ООН теж був шокований
Антоніу Гутерреш сказав, що був шокований через ракетний удар по Києву. Адже Росія знала, що в той час він перебував у столиці для переговорів із Зеленським.
До слова, окупанти вгатили по Києву 28 квітня. За попередніми даними, постраждали 10 людей.
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