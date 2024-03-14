Боррель заявил, что исход войны в Украине решится уже в ближайшие месяцы

Война России против нашего государства продолжается. Сейчас враг пытается прорвать линию обороны наших войск, чтобы захватить хотя бы клочок земли. В то же время в ЕС предположили, когда ситуация на фронте сможет измениться.

Глава дипломатии Европейского союза предположил, что исход войны России против Украины решится в этом году. Жозеп Боррель считает, что это может произойти весной и летом.

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Украина не может ждать

Британское издание сообщило, что высший представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель убежден в том, что результат войны России против Украины будет решен уже в этом году.

Чиновник после встреч в Вашингтоне заявил, что ситуация на фронте претерпит кардинальные изменения весной или летом.

В то же время он призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими захватчиками. Такое "поощрение" он озвучил на фоне сомнений в том, что финансовая поддержка для нашего государства от Соединенных Штатов восстановится.

Жозеп Боррель отметил, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

В то же время издание напомнило, что еще в конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление на наше государство, которое начнется уже в мае или летом.

Боррель уже говорил, что результат может решиться в ближайшие месяцы