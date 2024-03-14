Боррель заявил, что исход войны в Украине решится уже в ближайшие месяцы
Источник:Sky News
Война России против нашего государства продолжается. Сейчас враг пытается прорвать линию обороны наших войск, чтобы захватить хотя бы клочок земли. В то же время в ЕС предположили, когда ситуация на фронте сможет измениться.
Глава дипломатии Европейского союза предположил, что исход войны России против Украины решится в этом году. Жозеп Боррель считает, что это может произойти весной и летом.
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Украина не может ждать
Британское издание сообщило, что высший представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель убежден в том, что результат войны России против Украины будет решен уже в этом году.
Чиновник после встреч в Вашингтоне заявил, что ситуация на фронте претерпит кардинальные изменения весной или летом.
В то же время он призвал к постоянной помощи Украине в борьбе с российскими захватчиками. Такое "поощрение" он озвучил на фоне сомнений в том, что финансовая поддержка для нашего государства от Соединенных Штатов восстановится.
Жозеп Боррель отметил, что Украина не может ждать результатов президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.
В то же время издание напомнило, что еще в конце февраля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит новое наступление на наше государство, которое начнется уже в мае или летом.
Боррель уже говорил, что результат может решиться в ближайшие месяцы
- Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам ранее заявил, что Европе следует усилить помощь Киеву, чтобы не допустить победы Путина. Должно быть понимание среди европейцев, что помощи нужно "больше и быстрее".
- По его словам, Путин и Трамп еще не победили, но они могут победить. Глава дипломатии ЕС также отметил, что Евросоюз уже предоставил Украине "гражданской, военной, экономической и гуманитарной помощи" больше, чем США. Однако, если европейцы хотят победы Украины, им следует ускориться и предоставить еще больше.
- По словам Борреля, европейские страны не принимают непосредственного участия в войне в Украине и "не до конца понимают", что происходит. Он отметил, что Европе пора "проснуться" и осознать, в каком опасном мире она существует.
- Заметим, ранее Соединенные Штаты обещали Украине "быть рядом столько, сколько потребуется", однако в течение нескольких месяцев Вашингтон не может оказать помощь. Это происходит на фоне усиления ядерного шантажа со стороны Москвы.