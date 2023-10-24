Никто не обязывает Венгрию быть в ЕС, – Боррель жестко ответил Орбану на заявление об оккупации

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно отличается странными заявлениями. В понедельник 23 октября, в годовщину начала венгерской революции 1956 года, он сравнил действия Брюсселя с действиями Москвы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза. Об этом он заявил во время конференции "Европа и мир", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Заявление Борреля

Боррель отметил, что Венгрия знает об оккупации еще с советских времен.

Честно говоря, я не вижу никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлемоне. Я не видел ни одного танка там. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС,

– ответил Боррель.

О чем говорил Орбан

Берлемон – это здание в Брюсселе, где находится штаб-квартира Европейской комиссии. Венгерская революция 1956 года длилась менее месяца и была подавлена советскими войсками. Ее начало 23 октября является в Венгрии национальным праздником.

Он выступал в городе Веспрем, но на мероприятии были только государственные СМИ. По словам Орбана, Европейский Союз навязывает Венгрии модель либеральной демократии, чуждую для венгров. Также Брюссель якобы прибегает к тем методам против Венгрии, которые раньше применяла советская Москва, так что "история повторяется".

К счастью, то, что когда-то было трагедией, сейчас в лучшем случае комедия. К счастью, Брюссель – это не Москва. Москва была трагедией. Брюссель – это просто плохая современная пародия,

– сказал Орбан.

Венгрия достаточно долго является членом Евросоюза – с 2004 года. Виктор Орбан в должности премьер-министра уже второй раз, вторая его каденция началась в 2010 году. Этот политик регулярно отмечается скандальными заявлениями.

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Орбан и Путин

В октябре Орбан встретился с Путиным. Он поблагодарил "Росатом" и "Газпром" за поставки и сказал, что Венгрия не хотела противостоять России.