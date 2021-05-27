Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что санкции могут коснуться компаний, близких к режиму Александра Лукашенко.
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ЕС рассматривает санкции против Беларуси
Угон самолета и задержание 2 пассажиров абсолютно недопустимы, и мы начнем обсуждать введение секторальных и экономических санкций,
– подчеркнул Боррель.
Министры иностранных дел стран ЕС начнут рассмотрение новых ограничений уже 27 мая.
Боррель добавил, что сейчас ведется работа над новым пакетом санкций в отношении должностных лиц Беларуси. Впоследствии в сети появилась информация, что обсуждают санкции в отношении экспорта калийных удобрений и транзита российского газа.
Глава МИД Германии Хайко Маас добавил, что Евросоюз стремится нацелить санкции на экономическую структуру и финансовые операции Беларуси.
Задержание Протасевича: что известно
- 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Из-за этого его посадили в аэропорту Минска. Там силовики обыскали пассажиров и задержали журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, в то же время никакой взрывчатки не нашли.
- Мать активиста сообщала, что он якобы в больнице в тяжелом состоянии. Однако белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО, хотя на лице активиста виднелись следы от побоев.
- Кроме того, обнародовали видео допроса Софии Сапеги, которая "призналась", что является редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию правоохранителей.
- После задержания журналиста и его девушки международное сообщество призвало отпустить их и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретил авиасообщение с Минском.