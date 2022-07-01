Борщ – наш: блюдо внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Украинский борщ – это просто легендарное блюдо для каждого. Теперь его ценность была признана и в ЮНЕСКО.
Борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это произошло сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.
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И все же, борщ – наш. Элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в Список нематериального культурного наследия, требующего немедленной охраны,
– сообщило Министерство культуры и информационной политики.
Ведомство обратилось в секретариат ЮНЕСКО и из-за угрозы попросило перенести поданную номинацию именно в Список срочной охраны.Обратите внимание! ЮНЕСКО – это международное специализированное учреждение ООН. Сотрудничает с государствами-членами в области образования, науки, культуры, способствует ликвидации безграмотности. Также помогает готовить национальные кадры, развивать национальную культуру, охранять памятники культуры.
Что означает борщ для украинцев
Это блюдо является для нашего народа элементом социальной интеграции и сплоченности. Именно борщ служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения.
В министерстве отмечают, что в этом смысле борщ показывает важную роль нематериального культурного наследия именно во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.
Также ведомство поблагодарило украинских кулинарных экспертов: Евгения Клопотенко, Марину Соботюк, и коллег из Министерства иностранных дел Украины.
ЮНЕСКО вносит новые памятники
- Организация периодически добавляет в свой список культурные достопримечательности и достояния со всего мира. Они заслуживают защиты и признания. К примеру, год назад к Всемирному наследию ЮНЕСКО добавили еще 5 объектов. Среди них – Кордуанский маяк во Франции, Дармштадтскую колонию художников на Матильденгьое (Германия), циклы фресок XIV века в Падуе (Италия) и культурный район Хима в Саудовской Аравии.
- Также ЮНЕСКО удовлетворила требование нашего государства по поводу 54 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она должна была состояться в российском городе Казань. Но теперь не произойдет. Ведь с Россией из-за нападения на Украину никто не хочет иметь ничего общего.
- Интересная "борщевая" идея возникала у украинского повара Евгения Клопотенко. Наш мастер-шеф давно боролся за признание борща нематериальным наследием ЮНЕСКО. Во время, когда многие улицы городов декоммунизируют, он предложил изменить название улицы Чаадаева на "Борщевую".
Почему борщ – это отражение украинцев: смотрите видео