Борщ – наш: блюдо внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ – это просто легендарное блюдо для каждого. Теперь его ценность была признана и в ЮНЕСКО.

Борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это произошло сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

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И все же, борщ – наш. Элемент "Культура приготовления украинского борща" внесли в Список нематериального культурного наследия, требующего немедленной охраны,

– сообщило Министерство культуры и информационной политики.

Ведомство обратилось в секретариат ЮНЕСКО и из-за угрозы попросило перенести поданную номинацию именно в Список срочной охраны.

Что означает борщ для украинцев

ЮНЕСКО – это международное специализированное учреждение ООН. Сотрудничает с государствами-членами в области образования, науки, культуры, способствует ликвидации безграмотности. Также помогает готовить национальные кадры, развивать национальную культуру, охранять памятники культуры.

Это блюдо является для нашего народа элементом социальной интеграции и сплоченности. Именно борщ служит объединению народа Украины, независимо от возраста, пола или происхождения.

В министерстве отмечают, что в этом смысле борщ показывает важную роль нематериального культурного наследия именно во время вооруженных конфликтов и чрезвычайных ситуаций.

Также ведомство поблагодарило украинских кулинарных экспертов: Евгения Клопотенко, Марину Соботюк, и коллег из Министерства иностранных дел Украины.

ЮНЕСКО вносит новые памятники

Организация периодически добавляет в свой список культурные достопримечательности и достояния со всего мира. Они заслуживают защиты и признания. К примеру, год назад к Всемирному наследию ЮНЕСКО добавили еще 5 объектов. Среди них – Кордуанский маяк во Франции, Дармштадтскую колонию художников на Матильденгьое (Германия), циклы фресок XIV века в Падуе (Италия) и культурный район Хима в Саудовской Аравии.

Также ЮНЕСКО удовлетворила требование нашего государства по поводу 54 сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она должна была состояться в российском городе Казань. Но теперь не произойдет. Ведь с Россией из-за нападения на Украину никто не хочет иметь ничего общего.

Интересная "борщевая" идея возникала у украинского повара Евгения Клопотенко. Наш мастер-шеф давно боролся за признание борща нематериальным наследием ЮНЕСКО. Во время, когда многие улицы городов декоммунизируют, он предложил изменить название улицы Чаадаева на "Борщевую".

Почему борщ – это отражение украинцев: смотрите видео