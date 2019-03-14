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      Борщ, мясо и "Редбул": чем любят полакомиться кандидаты в президенты

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      Пока все прильнули к экранам и наблюдают за войнами компроматов на кандидатов, журналисты рассказали, от чего будущие президенты готовы облизывать пальчики точнее тарелки.

      Икры и трюфелей в их меню не нашли, но оказалось, что:

      • Петр Порошенко любит солянку, борщ, котлеты с гречкой и пирожки с мясом, также злоупотребляет сладким энергетиком "Редбулом".

      Читайте также: Порошенко с борщом, а Ляшко с пирожками: гастрономические похождения кандидатов в президенты

      • А вот Юлия Тимошенко на самом деле на диете, потому что в ее партийном офисе готовят все на пару. Но не в туре по Украине – там и конфету может съесть, и бутерброд с колбасой прикусить. Кофе леди Ю не пьет, но любит чай.

      • Зато Владимир Зеленский кофе заливается. Тоже ест мясо с картофелем и борщ, а расслабляется за бокалом калифорнийского вина.

      Новые рейтинги кандидатов в президенты

      Рейтинг действующего гаранта Петра Порошенко оторвался от рейтинга Юлии Тимошенко. Правда, всего на несколько процентов. И вот он снова второй в гонке – впереди все еще Владимир Зеленский.

      Новые рейтинги обнародовал Центр SOCIS, чем порадовал двух кандидатов, хотя праздновать рано.

      На этой неделе претенденты на президентское кресло разгребают обвинения и упреки оппонентов. Кандидатскую рокировку сделал Порошенко – вместо своего скандального друга Олега Гладковского назначил заместителем секретаря СНБО полковника Сергея Кривоноса, который на прошлой неделе снялся в его пользу с президентской гонки.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      А пока в Киеве разбираются с коррупцией, которую оставил после себя в оборонной сфере его парнтер – сам Порошенко продолжает колесить по регионам. Но теперь в сопровождении "Нацкорпуса". Все началось в Черкассах, и повторилось в Житомире. Говорят, что президент даже пригрозил главным полицейским за то, что те не могут обуздать радикалов.

      В отличие от президента, Юлия Тимошенко обеспокоена хищениями в "Укроборонпроме". Кандидат в президенты не устает говорить об этом под куполом Рады и жалуется на старую систему в своей новой рекламе. Однако, против нее тоже есть дело, поэтому СБУ собирается проверит счета Тимошенко. Говорят, что взносы в ее избирательный фонд делали какие-то кассиры и маникюршицы.

      Юлія Тимошенко
      Юлия Тимошенко

      Досталось от СБУ и Анатолию Гриценко. Он собирался в Мариуполь, где должен был представить стратегию для Донбасса. Но там вдруг объявили высший уровень террористической угрозы – как раз на дни его визита. Так что Гриценко поехал в Запорожье и говорил там об экологии.

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      В Киеве тем временем однопартийцы президента пытались повесить на Гриценко всех собак в скандале с "Укроборонпромом". Говорят – обидно им, что журналисты ухватились за махинации в "Укроборонпроме" с участием сына Гладковского. А другие – не хотят расследовать. Словом, вместо тог, чтобы искать виновных – вспоминают прошлое и кивают на предшественников.

      В то же время Зеленcький закончил снимать третий сезон сериала "Слуга народа". Хотя пугал, что не успеет. В честь этого написал победный пост в Facebook. Называет себя и свою команду новой свежей пищей без потрохов, зато с порядочностью и опытными людьми. А его команда рассылает избирателям ЗЕнаклейки и просит позаботиться о своих голосах, потому что их могут украсть.

      Зеленський закінчив знімати третій сезон
      Зеленский закончил снимать третий сезон "Слуги народа"

      Что известно о президентских выборах 2019 в Украине?
      Украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этом посту не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупционные схемы в Укроборонпроме Анатолий Гриценко Петр Порошенко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Выборы Президента 2019 рейтинги
      Источник: 24 канал
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