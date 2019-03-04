Порошенко с борщом, а Ляшко с пирожками: гастрономические похождениях кандидатов в президенты

Перед выборами не надышишься, зато можно наесться – как-то так решили перефразировать народную мудрость кандидаты в президенты и провели гастрономические гастроли в эти выходные.

Люди их кормили щедро, ибо, как говорит другая народная мудрость, на сытом теле и голова сидит прямо.

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Петр Порошенко ел борщ на передовой

Порошенко обедал в обычном блиндаже где-то на передовой. За импровизированным столом с военным руководством президент ел борщ с полевой кухни. А закусывать его поехал в родную Одесскую область – в день рождения области угощался яствами и танцевал местные танцы.



Порошенко за столом на передовой

А уже в Николаеве, чтобы его не заподозрили в бездействии, уволил своего друга и заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который фигурирует в расследовании о хищении армии.

Ляшко смаковал пирожками

Олег Ляшко тоже в эти выходные ел, обещал пищу другим и знакомился с людьми и с собаками. Кандидат в президенты обещает колбасу – в каждый холодильник, если станет президентом, конечно.

Чтобы меньше говорил и больше делал, избиратели закармливают его пирожками. Но и это не остановит поток радикальных заявлений радикального кандидата.

Гриценко ловил рыбу

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко в выходные прокатился по югу Украины. Пообещал, как станет президентом, приличные зарплаты и пенсии.

По дороге успел порыбачить. И похвастался уловом в Facebook. Его поклонники комментируют – выборы выборами, а рыбак по расписанию.



Улов Гриценко

Реформы, впрочем, тоже по расписанию. Уже в Киеве Гриценко в компании Андрея Садового, который теперь его всячески поддерживает, размышлял об экономике и том, как сделать государство цифровым.

Тимошенко ела десерт и пела песни

Юлия Тимошенко зашла в гости к обычной семье в Буче Киевской области. В меню кандидата – черный чай, варенье и торт.

А чтобы стало сладко и на душе, кандидат в президенты спела "Червону руту" ко Дню рождения певца Владимира Ивасюка. Также она празднует победу в суде, ведь ее жалобу на завышенные цены на газ удовлетворили.

У Зеленского нашли прослушку

В штабе Зеленского поднялся переполох – его якобы прослушивают. Полиция нашла прослушку у офиса шоумена и показала фото. В соцсетях шутят, что за прослушку выдали WiFi-роутер.

У Зеленского нашли прослушку

Между тем, сам Зеленский снова слушал экспертов по судебной реформе, а затем раздавал интервью западным журналистам.