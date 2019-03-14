Борщ, м’ясо та "Редбул": чим люблять поласувати кандидати в президенти

Поки всі прикипіли до екранів і спостерігають за війнами компроматів на кандидатів, журналісти розповіли, від чого майбутні президенти готові облизувати пальчики чи точніше тарілки.

Ікри і трюфелів в їхніх меню не знайшли, але виявилося, що:

• Петро Порошенко любить солянку, борщ, котлети з гречкою і пиріжки з м`ясом, також зловживає солодким енергетиком "Редбулом".

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• А от Юлія Тимошенко насправді на дієті, бо в її партійному офісі готують все на пару. Але не у турі Україною – там і цукерку може з'їсти, і канапку з ковбасою прикусити. Кави леді Ю не п'є, але полюбляє чай.

• Зате Володимир Зеленський кавою заливається. Теж ість м'ясо з картоплею і борщ, а розслабляється за келихом каліфорнійського вина.

Нові рейтинги кандидатів у президенти

Рейтинг чинного гаранта Петра Порошенка відірвався від рейтингу Юлії Тимошенко. Щоправда, лише на кілька відсотків. І от він знову другий в перегонах – попереду все ще Володимир Зеленський.

Нові рейтинги оприлюднив Центр SOCIS, чим потішив двох кандидатів, хоча святкувати зарано.

Цього тижня претенденти на президентське крісло розгрібають звинувачення і закиди опонентів. Кандидатську рокіровку зробив Порошенко – замість свого скандального друга Олега Гладковського призначив заступником секретаря РНБО полковника Сергія Кривоноса, який минулого тижня знявся на його користь з президентських перегонів.



Петро Порошенко

А поки у Києві розбираються з корупцією, яку лишив по собі в оборонці його парнтер – сам Порошенко продовжує колесити регіонами. Але тепер у супроводі Нацкорпусу. Усе почалося в Черкасах, і повторилось в Житомирі. Кажуть, що президент навіть пригрозив головним поліцейським за те, що не можуть приборкати радикалів.

На відміну від президента, Юлія Тимошенко переймається розкраданнями в "Укроборонпромі". Кандидатка в президенти не втомлюється говорити про це під куполом Ради і нарікає на стару систему у своїй новій рекламі. Натомість проти неї теж є справа, тому СБУ збирається перевірить рахунки Тимошенко. Кажуть, що внески до її виборочого фонду робили якісь касири і манікюрници.



Юлія Тимошенко

Дісталося від СБУ і Анатолію Гриценку. Він збирався до Маріуполя, де мав представити стратегію для Донбасу. Але там раптом оголосили найвищий рівень терористичної загрози – якраз на дні його візиту. Натомість Гриценко поїхав до Запоріжжя і говорив там про екологію.

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У Києві тим часом партійці президента намагались повішати на Гриценка усіх собак у скандалі з "Укроборонпромом". Кажуть – образливо їм, що журналісти вхопилися за оборудки в "Укроборонпромі" за участі сина Гладковського. А інші – не хочуть розслідувати. Словом, замість шукати винних – згадують минуле і кивають на попередників.

В той час Зеленcький закінчив знімати третій сезон серіалу "Слуга народу". Хоча лякав, що не встигне. На честь цього написав переможний пост у Facebook. Називає себе і свою команду новою свіжою стравою без тельбухів, зате з порядністю і дозвідченими людьми. А його команда розсилає виборцям ЗЕналіпки і попередежає дбати про свої голоси, бо їх можуть вкрасти.



Зеленський закінчив знімати третій сезон "Слуги народу"

Що відомо про президентські вибори 2019 в Україні?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.