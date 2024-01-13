Второй раз за неделю: Борщаговка снова страдает от канализационного потопа
Жители Борщаговки в Киеве снова столкнулись с проблемой прорыва канализации. Это привело к затоплению улиц нечистотами.
Жители Борщаговки в Святошинском районе Киева 13 января стали свидетелями повторного прорыва канализации, который вызвал затопление бульвара Жюля Верна. На интернет-ресурсах активно обсуждают инцидент, опубликованные видео демонстрируют масштабы затопления, сообщает 24 Канал.
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Повторный прорыв: местные возмущены
По сообщениям местных жителей, прорыв произошел в том же месте, где неделю назад – в ночь на 8 января.
Коммунальные службы, ранее ликвидировавшие аварию, снова столкнулись с необходимостью срочно действовать для устранения последствий прорыва и очистки улиц от загрязнения.
Ситуация с прорывом канализации в Борщаговке вызывает не только неудобства для жителей, но и представляет серьезную угрозу окружающей среде и, самое главное, здоровью людей.
Прорвало канализационную трубу на Борщаговке в Киеве: смотрите видео с телеграм-каналов
Борщаговку второй раз за неделю затопило из канализации: смотрите видео с телеграм-каналовОбратите внимание! По состоянию на вечер 13 января не было официальной информации от городских властей по этому поводу. Очевидно, нужно разрабатывать детальный план действий по предотвращению подобных инцидентов в будущем.
Отметим, что Борщаговка исторически является промышленной зоной, жилой массив которой расположен в пределах столицы и за городом. Бульвар Жюля Верна – это современное название улицы Ромена Роллана, переименованной в 2022 году.
Где находится бульвар Жюля Верна: смотрите на карте от Google maps
Что делать, когда все затапливает из канализации
В случае прорыва канализационной трубы и затопления улицы нечистотами важно действовать взвешенно и разумно, ведь только с трезвой головой легче справиться с последствиями затопления.
- Немедленно сообщите о проблеме. Позвоните в аварийную службу местного водоканала или коммунальные службы. Сообщите точное место прорыва и оцените масштаб затопления.
- Безопасность превыше всего. Избегайте контакта с загрязненной водой, поскольку она может содержать вредные бактерии и вирусы. Предупредите соседей и других людей об опасности.
- Защитите свое имущество. Если затопление угрожает вашей собственности, принимайте меры по минимизации убытков. Однако помните, что ваше здоровье должно быть приоритетом.
- Документируйте убытки. Фотографируйте или снимайте на видео масштабы затопления для того, чтобы легче было получить компенсацию от власти, если ваше имущество пострадает.
- Следите за обновлениями. Следите за сообщениями от местных властей и коммунальных служб о ситуации и рекомендациях. В частности, читайте 24 Канал, чтобы быть в курсе всех событий.
- Обращайтесь к специалистам. Если нечистоты попали в вашу собственность, обратитесь в профессиональные службы для очистки и дезинфекции жилья от опасных субстанций.