Если Патрушев и Бортников готовили такой план – значит они действовали за спиной Путина. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский.

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Эксперт отметил, что информация от The Times о том, что Бортников и Патрушев якобы готовили в секрете от российской элиты нескрываемое вторжение в Украину выглядит "очень неубедительной".

Американцы в течение месяца, ссылаясь на знание своей разведки, предупреждали о вторжении. Возможно, у них есть электронные Штирлицы, которые фотографировали документы из "бункера" и поэтапно все рассказывали, когда 150-тысячная армия "водила хороводы" вокруг Украины,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, противопоставление Бортникова и Патрушева Путина, что якобы они за его спиной готовили войну, выглядит "странным".

"Вообще издание The Times мне не нравится в этой войне, как и его поведение. Там часто проскальзывают взгляды "левой" группировки демократической партии – тех 30 членов Палаты представителей, которые писали письмо Байдену, что нужен мир с Путиным. Эти настроения часто" проскакивают "И информация не всегда у них правдивая", – резюмировал Пионтковский.

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