Якщо Патрушев і Бортніков готували такий план – це означає, що вони діяли за спиною Путіна. Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський.
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Експерт зазначив, що інформація від The Times про те, що Бортніков та Патрушев нібито готували у секреті від російської еліти неприховане вторгнення в Україну виглядає "дуже непереконливою".
Американці протягом місяця, посилаючись на знання своєї розвідки, попереджали про вторгнення. Можливо, вони мають електронних Штірліців, які фотографували документи з "бункера" і поетапно все розповідали, коли 150-тисячна армія "водила хороводи" довкола України,
– пояснив оглядач.
Хто готував план вторгнення в Україну: дивіться відео
За його словами, протиставлення Бортнікова і Патрушева Путіна, що нібито вони за його спиною готували війну, виглядає "дивним".
"Взагалі видання The Times мені не подобається у цій війні, як і його поведінка. Там часто прослизають погляди "лівого" угруповання демократичної партії – тих 30 членів Палати представників, які писали листа Байдену, що потрібен мир з Путіним. Ці настрої часто "проскакують" і інформація не завжди у них правдива", – резюмував Піонтковський.
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Підготовка відкритого вторгнення: що відомо
- У британському виданні The Times переконані, що ініціаторами неприхованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого були глава ФСБ Алєксандр Бортніков та секретар Ради безпеки РФ Ніколай Патрушев.
- За інформацією джерел, ознайомлених з темою, як Бортніков, так і Патрушев розуміли, що президент Росії Владімір Путін старіє й іншого шансу вговорити його на "велику війну" не буде.
- Водночас міністр оборони Сєргєй Шойгу, за даними видання, вагався щодо доцільності вторгнення.
- Крім того, російська агресія в Україні зазнає невдачі. На низці напрямків ситуація для них стає безнадійною.