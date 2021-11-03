На борту могли находиться украинцы: в России разбился грузовой самолет – экипаж погиб

В Иркутской области в России во время захода на посадку разбился грузовой самолет Ан-12. В момент аварии на борту находились 7 человек, все они погибли.

Отмечается, что после падения воздушное судно загорелось, что и привело к смерти экипажа. После тушения пожара на месте обнаружили останки пяти человек, другие тела ищут.

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По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватил пламя. Люди погибли в огне,

– пишут росСМИ.

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