На борту могли находиться украинцы: в России разбился грузовой самолет – экипаж погиб
3 ноября 2021 , 15:23Читати новину українською
Источник:"Интерфакс"
В Иркутской области в России во время захода на посадку разбился грузовой самолет Ан-12. В момент аварии на борту находились 7 человек, все они погибли.
Отмечается, что после падения воздушное судно загорелось, что и привело к смерти экипажа. После тушения пожара на месте обнаружили останки пяти человек, другие тела ищут.
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По уточненным данным, погибли семь человек. После столкновения с землей самолет охватил пламя. Люди погибли в огне,
– пишут росСМИ.
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