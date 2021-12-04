На борту нашли пьяный экипаж: российское судно чуть не наскочило на мель в Польше
Источник:PortalMorski.pl
Российское судно "Руслана" сошло с курса и чуть не село на мель. Это произошло вблизи Гданьска.
Судно "Руслана" принадлежит транспортной компании "Трансфлот" из Санкт-Петербурга. Когда польские пограничники поднялись на борт, то обнаружили пьяного капитана и двоих нетрезвых членов экипажа.
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Сейчас польские пограничники устанавливают детали инцидента.
Известно, что судно направлялось из Литвы. Неподалеку от Гданьска оно вышло за пределы водного коридора и начало продвигаться в сторону пляжа "Остров Собишевский".
Прибрежные службы сигналили много раз. В то же время "Руслана" резко изменила курс на 180 градусов. Как следствие, судно чудом избежало выхода на мель.
Пьяный экипаж не отвечал на сигналы. Тогда к нему направили спасательный катер, а также судно Пограничной службы Польши.
Российские СМИ про пассажирский борт
- По данным российских СМИ, борт "Аэрофлота" чуть не столкнулся с самолетом Воздушных сил США.
- Это якобы произошло вблизи территории оккупированного Крыма. Между тем официального подтверждения инцидента пока нет.
- В Росавиации вообще отказались комментировать ситуацию.
- Между тем СМИ пишут, что гражданский самолет из Тель-Авива якобы вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранным самолетом-разведчиком.