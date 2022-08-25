На производстве стиральных машин Bosch под Санкт-Петербургом уволят почти всех сотрудников
На производстве стиральных машин Bosch вблизи Санкт-Петербурга по состоянию на 25 августа остановили производство. Почти всех сотрудников уволят.
Новость сообщили росСМИ, информирует 24 канал. Известно, что немецкий Bosch уволил уже 60 сотрудников. В то же время руководство планирует уволить всех. Возможно, останутся только сотрудники офиса.
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Массовое увольнение аргументируют тем, что "значительно сократилась потребность в кадрах".
Bosch, вероятно, возит в россию товары двойного назначения
россия использовала изделия Bosch для изготовления своей бронетехники. В августе 2022 года (полномасштабное нападение россии продолжается уже 6 месяцев) сообщили, что, несмотря на свои обещания, гигант Bosch, вероятно, возит в россию товары двойного назначения.
Источники канала 24 свидетельствуют, что для перевозки грузов двойного назначения, судя по всему, используют польскую компанию Alesco tsl sp. z o.o. Ее основала украинка Марина Маляренко.
Именно она и выложила в чат сообщества перевозчиков товарно-транспортную накладную. Она свидетельствует, что Bosch якобы завозит в россию товары двойного назначения. Их страна-оккупант используют при изготовлении военной техники.
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