На производстве стиральных машин Bosch под Санкт-Петербургом уволят почти всех сотрудников

На производстве стиральных машин Bosch вблизи Санкт-Петербурга по состоянию на 25 августа остановили производство. Почти всех сотрудников уволят.

Новость сообщили росСМИ, информирует 24 канал. Известно, что немецкий Bosch уволил уже 60 сотрудников. В то же время руководство планирует уволить всех. Возможно, останутся только сотрудники офиса.

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Массовое увольнение аргументируют тем, что "значительно сократилась потребность в кадрах".

Bosch, вероятно, возит в россию товары двойного назначения

россия использовала изделия Bosch для изготовления своей бронетехники. В августе 2022 года (полномасштабное нападение россии продолжается уже 6 месяцев) сообщили, что, несмотря на свои обещания, гигант Bosch, вероятно, возит в россию товары двойного назначения.

Источники канала 24 свидетельствуют, что для перевозки грузов двойного назначения, судя по всему, используют польскую компанию Alesco tsl sp. z o.o. Ее основала украинка Марина Маляренко.

Именно она и выложила в чат сообщества перевозчиков товарно-транспортную накладную. Она свидетельствует, что Bosch якобы завозит в россию товары двойного назначения. Их страна-оккупант используют при изготовлении военной техники.

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В российском бронированном автомобиле "Тигр", который оккупанты притащили на территорию Украины, украинские военные обнаружили детали собственно Bosch.