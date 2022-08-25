Новину повідомили росЗМІ, інформує 24 канал. Відомо, що німецький Bosch звільнив вже 60 співробітників. Водночас керівництво планує звільнити усіх. Можливо, залишаться лише працівники офісу.

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Масове звільнення аргументують тим, що "значно скоротилася потреба у кадрах".

Bosch, ймовірно, возить до росії товари подвійного призначення

росія використовувала вироби Bosch для виготовлення своєї бронетехніки. У серпні 2022 року (повномасштабний напад росії триває вже 6 місяців) повідомили, що, попри свої обіцянки, гігант Bosch, ймовірно, таки возить до росії товари подвійного призначення.

Джерела 24 каналу свідчать, що для перевезення вантажів подвійного призначення, судячи з усього, використовують польську компанію Alesco tsl sp. z o.o. Її заснувала українка Марина Маляренко.

Саме вона й виклала у чат спільноти перевізників товарно-транспортну накладну. Вона свідчить, що Bosch буцімто завозить до росії товари подвійного призначення. Їх країні-окупантці використовують при виготовленні військової техніки.

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