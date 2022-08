Похоже, что вскоре магазины возобновят работу в стране-агрессорке уже под новым названием, однако продолжат продавать оригинальные товары Reebok. Об этом свидетельствуют письма компании своим клиентам, полученные Ассоциацией ритейлеров Украины (RAU).

Reebok в россии будет продавать турецкая компания FLO Retailing

В RAU рассказали, что участникам программы лояльности Reebook в августе начали поступать письма с уведомлением о том, что пока розничные и интернет-магазины прекратили свою работу, компания FLO получила право реализовывать товары бренда в россии.

Людям предлагают дать согласие на передачу персональных данных юридическому лицу "Фло обувь ру", а также согласиться с новой политикой конфиденциальности. При этом конечный срок перехода из программы лояльности Reeebok в программу турецкой FLO установлен 15 сентября 2022 года.

Напомним, что о продаже более сотни магазинов Reebok в россии турецкой FLO стало известно в мае – аналитики оценивали сумму сделки в 1,5 миллиарда рублей, что тогда было равноценно около 23,3 миллиона долларов.

Добавим, что турецкий холдинг, выкупивший часть активов Authentic Brands Group в стране-агрессорке, был основан в начале 1960-х годов предпринимателем Ахметом Зийланом и ныне представлен в 21 стране мира. Имеет активы обувных магазинов FLO, Sport in Street и немецкого Reno. Ритейлер также владеет марками US Polo Assn., Kinetix, Polaris, Nine West и Lumberjack.